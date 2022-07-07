تشعر بوجع في ظهرك أو معدتك في الصباح الباكر، وتفكر في أن تلتزم البيت كي تريح نفسك من هذا اليوم الذي لا يبدو جيدا من أوله، تلقى المشاكل بحملها عليك في فترة الظهيرة، مما يجعلك تبدو بحالة عصبية، فلا تعطي قرارا متهورا، المساء سيكون به بعض الأمور التي قد لا تعجبك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:5 من 10