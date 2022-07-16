يوم ولا أسوأ يا مولود الحمل، فأنت لا رغبة لك منذ الصباح بعمل أي شيء، عدم اتخاذ أي قرار أو مبادرة هو الأفضل لأنه لن يكون في صالحك أبدا، المشاكل قد تحوم حولك في فترة بعد الظهر فحاول ان تمررها بهدوء، المساء هادئ لكنه ممل وتحس بالكآبة من الأفضل النوم باكرا تفاديا للمشاكل. نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10