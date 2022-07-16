انتبه إلى سمعتك يا مولود الثور فسوف تكون معرضا لكثير من الإشاعات الكاذبة وقد يحاول أحدهم الإيقاع بك في الصباح، الأمور جيدة والهدوء قد يخيم على الأجواء حولك، في فترة المساء الأوضاع العائلية مهمة أيضا وبالأخص أن موضوعا مهما سوف يطرح للنقاش، مواليد 20 إلى 30 نيسان أكثر المتأثرين بهذه الظروف.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10