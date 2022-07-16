الجوزاء

9:45 م2022-07-16

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لا تتهور يا عزيزي بتصرفاتك فأنت معروف بعقلانيتك وصبرك على الأمور، فلا تكن متسرعا بتنفيذ ما تريد وبدون تفكير، عليك بعدم المغامرة بأي شيء تملكه أو يخصك لأنك ستخسره وخاصة في فترة الظهر، معاملتك لحبيبك قد يشوبها بعض الأخطاء في المساء لجرأتك وعدوانيتك تجاهه.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10

9:45 م2022-07-16
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