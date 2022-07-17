تبدو متعبا يا صديقي وليس لديك القابلية للذهاب إلى العمل، بل البقاء في البيت والاستمتاع بالنوم. يوم شاق ينتظرك، وبالأخص في فترة الظهيرة التي تشهد نقاشات حامية الوطيس. في فترة ما بعد الظهر تتراكم الأعمال لديك وقد تضطر إلى التأخر، لكن احذر كثيرا على صحتك فهي الأهم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10