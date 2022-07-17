تفسر الأمور على هواك ولا تحاول معرفة الأمور على حقيقتها، لأن مزاجك لا يساعدك. في فترة الظهيرة الأعمال تزيد “الطين بلّة”، مما يجعلك فاقد السيطرة على الأمور حولك. في المساء قد يحدث شجار بينك وبين من تحب على أتفه الأسباب، وخاصة إذا كنت من مواليد 1 إلى 8 نيسان الذين هم الأكثر توترا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10