ما تزال الأعمال تأخذ كل اهتمامك، لما لديك من أمور مهمة عليك القيام بها اليوم وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة، في فترة ما بعد الظهر تدخل في مناقشات طويلة مع رئيسك أو مع أحد زملائك في العمل، فترة المساء غير جيدة للقيام بمبادرة نحو من تحب، فحاول أن تكون سلسا ولا تتهور بكلامك معه.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10