عقلك مشغول ببعض الأمور التي ليس لها علاقة بالعمل، فأنت تعمل كالآلة بدون تفكير، مكالمة أو خبر يصلك في فترة الظهيرة قد يعكر مزاجك لبقية هذا اليوم. الأمور العاطفية جيدة، لكن ليس لديك مزاج لها، حاول أن ترى حبيبك فهو ينتظر منك الكثير بعد أيام الجفاء التي كانت بينكما، مواليد 2 إلى 9 شباط الاكثر تأثرا بهذه الظروف.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10