تضرب بيد من حديد ولا أحد يهمك من حولك، فأنت في رأيك تفعل ما تراه مناسبا، لا مانع من أن تأخذ نصحية الأصدقاء في بعض الامور الشخصية، وبالأخص العاطفية التي تعالجها بطريقة همجية مما يعطل عليك، المساء قد يبدأ هادئا، لكن الأحداث تتوالى تباعا لتجعلك تنام في ساعة متأخرة، لكنك ستكون مسرورا بها.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10