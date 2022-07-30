الحظ حليفك يا مولود الثور بعد فترة من المشاكسات وعدم اليقين، جاء اليوم لكي يعدل كل ذلك، ويجعلك إنساناً آخر أكثر تفاؤلاً وفرحاً. فترة ما بعد الظهر ستكسبك نقاطاً على المجال العملي، فلا تدخل في أمور لا علاقة لك بها، لكي لا تلقى ما لا يرضيك. في المساء أنت سيد الموقف، وخاصة عند التناقش مع من تحب على أمور معينة.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10