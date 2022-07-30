الجوزاء

10:24 م2022-07-30

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يوم فيه كثير من التغييرات والمفاجآت يا مولود الجوزاء، وخاصة في منطقة الظهيرة وما بعدها التي لن تكون بفترة مريحة، فمزاجك لن يكون مرتاحاً في فترة الظهيرة يؤجل لك موعد، مما يجعلك تشعر بالعصبية. في فترة المساء احذر على وضعك الصحي، وخاصة على منطقة المعدة والأرجل لمواليد 26 الى 31 أيار (مايو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

10:24 م2022-07-30
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