“وضعك صعب” انتبه الى نفسك اليوم يا عزيزي الميزان، وهون عن نفسك، فلا داعي أن تخرج عصبيتك على كل أمر يحدث أكان ضخماً أو تافهاً. عد للعشرة قبل أخذ أي حركة أو قرار لأنك لست بكامل وعيك والكآبة تسيطر عليك منذ الصباح. في المساء ستبقى في العمل لتراكمه لديك. مواليد 25 الى 30 أيلول (سبتمبر) الأكثر توتراً.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10