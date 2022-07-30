يوم هادئ منذ الصباح، لكن عليك الانتباه فهو لن يطول هكذا فستكون فترة الظهيرة ضاغطة للعمل المتراكم الموجود لديك من قبل. فترة ما بعد الظهر ستعاود الأمور هادئة لكن انتبه الى محيط العائلة لديك حتى لا تحدث مشاكل لانتقادك وصراحتك اللاذعة. وخاصة لأقرب الناس لديك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10