متهور، فظيع ما تفعله اليوم بنفسك يا مولود الجدي، فأنت لا تفكر بأي شيء تفعله، فجرأتك العالية تجعلك تدخل في مواقع ونقاشات ومشاكل أنت بالغنى عنها، فحاول أن تهدأ وأن تكون عقلانياً أكثر، في فترة المساء تتحسن أمورك قليلاً، وتبدأ بالتفكير عما فعلته اليوم والندم عليه.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10