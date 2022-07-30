استرحت من الهم والكآبة اللذين كانا مرافقين لك خلال اليومين الماضيين، وتبدأ اليوم بالتركيز على عملك الذي اهملته فترة طويلة وبها تراكمت الأعمال لديك، حاول أن تواجه ضغوط العمل في فترة الظهيرة وما بعدها، لأنك ستتأخر لساعة متأخرة وأنت تعمل. المساء جيد للراحة والتزام البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10