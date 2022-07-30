الأوضاع لا تبشر بالخير، فمع أن الطقس جميل خارجاً، الا أنك تشعر بظلام في داخلك ورغبة في البقاء في المنزل وعدم الخروج الى أي وكان فالأوضاع تعاكسك في فترة الظهيرة وما بعدها، فحاول أن تكون صفراً على الشمال، لكي لا تضع نفسك بموقف لا تحسد عليه مواليد 25 شباط (فبراير) الى 3 آذار (مارس) الأكثر بعداً وتوتراً اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10