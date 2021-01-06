122.6 مليون دولار قيمة الصادرات الصناعية لمحافظة اربد

بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون الأول لعام 2020 حوالي (123) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر كانون الأول من عام 2019 التي بلغت حوالي (100.2) مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي (22.3%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون الأول 2020 (1552) شهادة مقارنة مع (1722) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر انه تم تصدير ما قيمته (6.2) مليون دولار حسب اتفاقية الدول العربية.

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واشار رئيس لجنة إدارة غرفة صناعة اربد الدكتور حسام الوقفي أنه وحسب الارقام المسجلة لدى الغرفة فان شهر كانون الأول هو الشهر الوحيد الذي زادت صادرات الغرفة فيه مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 بعد جائحة كورونا وأن الزيادة كانت بمعظم القطاعات الصناعية ولكن بدرجات متفاوتة ونأمل ان تستمر هذه الزيادة بالعام القادم ولكن هذا يتطلب جهد من الجميع قطاع حكومي وقطاع خاص لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها التصدير.

وأشار د. الوقفي إلى أنه حسب الأرقام الواردة بالجدول رقم (1) يتبين أن معظم صادراتنا هي من مدينة الحسن الصناعية حيث شكلت ما نسبته (93.7%) من إجمالي الصادرات.

وقال إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته (74%)

واشار الى أن (90%) من الصادرات هي ضمن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

واضاف بأن صادرات الأردن الى الدول العربية كانت نسبتها ما يقارب (6.8%).

واكد ان معظم القطاعات زادت صادراتها بنسب جيدة مقارنة بصادرات نفس الفترة للعام 2019