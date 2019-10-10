124 مليون دينار صافي ارباح شركة البوتاس

الكرك – قال رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة ان نسبة النمو في الارباح للشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ايلول بلغت حوالى 36 بالمئة بقيمة 124 مليون دينار.

واضاف خلال رعايته حفل اشهار جمعية درب الخرزة الخيرية بالكرك اليوم الخميس ان الشركة حققت انتاجا غير مسبوق بتاريخها والبالغ حوالي مليون و800 الف طن لافتا الى فتح اسواق جديدة للشركة للتصدير في البرازيل واستراليا من البوتاس الاحمر .

واستعرض الصرايرة دور الشركة بدعم الاقتصاد الوطني و الخدمات والمسؤولية المجتمعية للشركة من خلال تخصيص 11 مليون دينار لانفاقها على مشاريع خدمية وتعليمية ودعم للبلديات والجامعات والمستشفيات والجمعيات الخيرية في كافة مناطق المملكة مشيرا الى ان هناك توجها لانشاء مؤسسة مستقلة تعنى بتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين لحل مشكلتي الفقر والبطالة .

وتحدث رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بالكرك الدكتور احمد الطراونة عن واقع الجمعيات بالمحافظة ومساهمة البوتاس بدعمها لتمكينها من اقامة مشاريعها وانشطتها لخدمة ابناء المحافظة .

واشار رئيس جمعية درب الخرزة عماد العضايلة الى اهداف وخطط عمل الجمعية برعاية ودعم واحتضان متقاعدي شركة البوتاس .

واشتمل الحفل على عرض فني تراثي قدمته فرقة جمعية الزيتونه الثقافية وتوزيع الدروع . -(بترا)