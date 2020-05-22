1255 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

واشنطن – سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 94.661 الف شخص بسبب الفيروس القاتل ، من أصل 1.576.542 مليون إصابة تم تشخيصها لغاية الآن .

من جهة أخرى أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر “سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا المستجد.(بترا)