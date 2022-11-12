يلاحظ عليك الآخرين الاكتئاب مع انه لا يوجد أي شيء يجعلك كذلك باستثناء الأمور العاطفية التي تسير عكس ما ترغب وليس كما تريد، فالمناقشات حادة بينكما وخاصة في فترة الصباح، اما في المساء فسوف يخرج من جيبك مبلغ مالي محترم فانتبه الى أوضاعك المالية جيداً.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 8من 10 الصحة : 9من 10