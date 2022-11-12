الحمل

10:46 م2022-11-12

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إن الأمور ما تزال تسير عكس ما تريد والمفاوضات ما تزال تغير حياتك، عليك بالهدوء واحكام عقلك مثل التهور في كلامك واتخاذ القرارات، أيضاً صحتك موضع تساؤل في فترة ما بعد الظهر فاحذر على منطقة الامعاء فهي الأكثر تأثراً المساء قد يكون أفضل من بعض الدعم مع من تحب، مواليد 2 الى 10 نيسان هم الأكثر مزاجية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

10:46 م2022-11-12
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