كثير من مواليد الثور سوف يفكرون في السفر أو يكونون على اهبة للسفر، عليك الكثير من المواعيد والأعمال وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد زخما كبيرا، تفكر في التزام البيت في فترة المساء لكن سوف تلقى دعوة مفاجئة تخرجك من المنزل. مواليد 2 الى 12 ايار هم الأكثر نجاحاً.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10