ما يزال القرار بيدك يا عزيزي السرطان فانت سيد الموقف وكلمتك مسموعة لهذا اليوم، الأمور كلها تسير كما ترغب وبسهولة لم تكن تتوقعها، لكن احذر الدسائس في فترة الظهيرة فقد تخسرك بعض النقاط أمام أصدقائك، المساء جيد وخاصة ان علاقتك مع من تحب جيدة وأفضل من ذي قبل وخاصة مواليد 1 الى 9 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10