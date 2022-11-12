يوم هادئ يمر عليك يا عزيزي العقرب وخال من الأحداث وخاصة في فترة الصباح التي تشهد مللا لم تشعر به من فترة عليك بإنجاز الأعمال البيتية المتراكمة عليك منذ أسبوع، المساء يعدك بحركة اكبر ورفقة تسعد بها في جلسة مع اصدقائك لكن عليك بعدم الاهتمام لما ستسمع كي لا تعكر مزاجك وبالاخص لمواليد 13 الى 22 تشرين الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9من 10