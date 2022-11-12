يوم هادئ جدا يا صديقي القوس وقد تبقى نائما حتى الظهيرة كي تريح جسدك من تعب الأسبوع الماضي. الملل سوف يسيطر عليك في فترة ما بعد الظهر لعدم وجود ما تفعله، احذر من رؤية من تحب ايضاً لان الامور لن تسير بينكما بشكل جيد بل المناقشات سوف تسيطر على الاجواء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10