الجدي

10:45 م2022-11-12

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عليك بالصبر يا عزيزي فإن هذا اليوم هو يوم آخر من الأيام المتعبة بالنسبة اليك لكن عليك بالمحافظة على صحتك فهي أهم شيء وخاصة المعدة التي تشهد تلبكا، عليك بأن تكون هادئا أيضا في معاملتك للناس حولك وبالاخص في فترة الظهيرة لكن سوف تخف مع مساء اليوم، مواليد 2 الى 10 كانون الثاني هم الأكثر توتراً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

10:45 م2022-11-12
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