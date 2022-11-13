استغل فترة الصباح يا عزيزي لفعل ما تريد، لأنه مع دخول القمر إلى الأسد في فترة الظهر ستشعر بتغيير الأمور والتي لن تكون لصالحك بتاتا، فسيأخذ التعب حيزا كبيرا منك وتشعر بالإرهاق، مزاجك سيكون متقلبا هذا المساء فلا تدعه يدمر علاقتك بالآخرين وبالأخص بمن تحب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10