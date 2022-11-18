ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

صعدت أسعار الذهب، الجمعة، بفعل تراجع الدولار الأميركي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.

وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1763.65 دولارا للأوقية (الأونصة) متجها صوب خسارة أسبوعية بقرابة 0.4%.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.60 دولارا للأوقية.

وذكرت فيتش سلوشنز في مذكرة أن الذهب ما زال يتلقى الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار الأميركي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.12 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 984.48 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2020.19 دولارا للأوقية.

لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.

رويترز