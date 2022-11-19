60 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في الطفيلة

أدى 60 مهندسا ومهندسة القسم القانوني في فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة الطفيلة، بحضور ممثل مجلس نقابة المهندسين عضو مجلس النقابة الدكتور ابراهيم العدوان، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ورئيس فرع الطفيلة المهندس زكي القيسي واعضاء مجلس الفرع.

وقدم الدكتور العدوان التهنئة للمهندسين الجدد ولذويهم بمناسبة انضمامهم الى نقابتهم بيت الخبرة الهندسية، ليلتحقوا بكوكبة من الزملاء الذين سبقوهم وساهموا في البناء والتطوير والنهضة.

وأكد على الجهود التي يبذلها مجلس نقابة المهندسين على صعيد المهندسين الشباب، والخدمات المختلفة التي يحصلون عليها، مبينا أن النقابة تطرق كل الابواب وتوسع افاق التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل وتدريب للمهندسين، كما تعمل على فتح الابواب الخارجية والبحث عن تلك الفرص في دول الاقليم ودول العالم، حيث وقعت مذكرات تفاهم وعززت من علاقاتها مع نظيراتها في تلك الدول، خاصة السوق الالماني والامريكي.

وأشار إلى ان النقابة ومن خلال أكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي تعمل على تقديم برامج تأهيلية للمهندسين في مختلف التخصصات الهندسية وبما يساهم في صقل مهاراتهم وتنويع معارفهم لتهيئتهم للدخول الى سوق العمل، اضافة إلى اطلاعهم على اخر المستجدات على صعيد الساحة الهندسية.

ولفت الدكتور العدوان الى ان محافظة الطفيلة تحتوي العديد من المعادن التي لابد للحكومة من اقامة المشاريع الاستثمارية فيها بما يساهم في تشغيل المهندسين والاستفادة من الخبرات الهندسية المتميزة.

من جانبه، أكد رئيس فرع النقابة في محافظة الطفيلة المهندس زكي القيسي، أن مجلس الفرع سيعمل على توفير كافة الامكانات والسبل المتاحة لخدمة المهندسين في المحافظة، ودعم كافة قضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم لتأمين الأفضل لهم والحفاظ على المهنة.

ودعا المهندس القيسي كافة الزملاء الى الانخراط بالعمل النقابي والحزبي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي قد يمر بها الوطن خلال المرحلة القادمة.

وقدم أمين عام النقابة المهندس علي ناصر التهنئة للمهندسين الجدد، ثم تلا عليهم القسم القانوني.

وفي نهاية الحفل، تسلم المهندسون الجدد الشهادات وبطاقات العضوية.