12982 تقدموا للامتحانات النظرية للشامل اليوم

عمان- الغد- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي اليوم السبت عن بدء فعاليات الامتحان النظري للشامل للدورة الصيفية ٢٠٢١.

وأكد الدكتور الزعبي ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان النظري الذي يتقدم له 12982 طالبا وطالبة من ضمنهم (152) طالب وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، منهم 10721 طالبا وطالبة منتظم بالدراسة، و 1604 طالب وطالبة معيد، و 525 طالبا وطالبة طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل. 132مستنفذا حقه.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، قال الدكتور الزعبي انه تم توزيع الامتحان النظري لكل ورقة على يومين بحيث يتقدم اليوم وغدا الأحد الطلبة للورقة الأولى، فيما ستعقد امتحانات الورقة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، أما الورقة الثالثة والأخيرة فسيعقد امتحانها يومي السبت والأحد من مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد الدكتور الزعبي على جميع الطلبة والمشرفين على الامتحان وكافة الكوادر ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان متمنيا السلامة للجميع.