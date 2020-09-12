13 إصابة بين الخطيرة جدا والخطيرة على أجهزة مستشفى الأمير حمزة

محمود الطراونة

عمان – كشف مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي الدكتور عبدالرزاق الخشمان، اليوم السبت، ان 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد، حالتهم بين الخطيرة جدا والخطيرة وعلى اجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية القلبية .

وقال الخشمان في تصريحات لـ ” الغد ” انه حريص على صحة الناس وان تصريحاته قول للحقيقة وليس ترهيبا او ارهابا والحالات التي تحدث عنها سابقا بالخطيرة ماتت.

واشار الى ان 4 حالات على اجهزة التنفس الصناعي و9 حالات على اجهزة العناية القلبية لافتا الى ان المرض خطير لا يعرف كبيرا او صغيرا لاشابا او مسنا .

وحول الطاقة الاستيعابية لمستشفى حمزة أكد الخشمان ان طاقة المستشفى 700 سرير 600 داخلي و100 خارجي وان الحالات الان قيد العلاج ف المستشفى 140 حالة مصابة.

واعتبر ان ما يقوله قول وفعل ومهمته ان يظهر الحقيقة للناس وان لا يخفيها معتبرا ان من مصلحة الناس معرفتها والعمل بموجبها.

وكان الاردن سجل 22 وفاة بالمرض منذ اكتشافه نهاية العام 2019 حيث بلغ مجموع الاصابات في المملكة اكثر من3000 اصابة.

m.tarawneh@alghad.jo