آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

13 إصابة جديدة بـ”كورونا” والإجمالي 259 حالة ووفاة ثانية في المملكة

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال وزير الصحّة الدكتور سعد جابر أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لهذا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حتى اليوم 259 حالة.

وجاءت تفاصيل الحالات المصابة كالتالي: واحدة من إحدى مخالطي شخص مصاب جاء من مصر، و 5 إصابات من اربد، وواحدة إحدى مخالطين الحالات في الهاشمي الشمالي، وواحدة من مخالطة إحدى المرضى في الخدمات الطبية، وواحدة مخالط من إحدى المصابين في اربد
واثنتين إصابتهم من الحجر في احدى الفنادق، وسيدة من الخارج.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لشخص يبلغ من العمر 77 عاماً، في مستشفى العزل في الخدمات الطبيّة الملكيّة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

102 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الإمارات

منذ 9 دقائق

بسبب رفع أسعار الكمامات.. إغلاق صيدلية ومركز لبيع المستلزمات الطبية في إربد

منذ 14 دقيقة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

“العمل”: القطاع الخاص مشمول بقرار استمرار التعطيل لأسبوعين إضافيين

منذ 15 دقيقة

إصدار دليل خاص لإجراءات السلامة لعاملي البنوك ومحلات الصرافة

منذ 16 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock