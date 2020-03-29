13 إصابة جديدة بـ”كورونا” والإجمالي 259 حالة ووفاة ثانية في المملكة

عمان-الغد- قال وزير الصحّة الدكتور سعد جابر أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لهذا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حتى اليوم 259 حالة.

وجاءت تفاصيل الحالات المصابة كالتالي: واحدة من إحدى مخالطي شخص مصاب جاء من مصر، و 5 إصابات من اربد، وواحدة إحدى مخالطين الحالات في الهاشمي الشمالي، وواحدة من مخالطة إحدى المرضى في الخدمات الطبية، وواحدة مخالط من إحدى المصابين في اربد

واثنتين إصابتهم من الحجر في احدى الفنادق، وسيدة من الخارج.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لشخص يبلغ من العمر 77 عاماً، في مستشفى العزل في الخدمات الطبيّة الملكيّة.