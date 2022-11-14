13 % ارتفاع صادرات الأردن من الكهرباء

رهام زيدان – ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.1 % بحسب أرقام أصدرتها شركة الكهرباء الوطنية.

وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 165.6جيجا واط ساعة مقارنة مع 146.4 جيجا واط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت الطاقة المصدرة خلال أول عشرة شهور من العام ما نسبته نحو 0.9 % من إجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الفترة نفسها لمختلف المصادر، وهي نسبة مقاربة لمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي حجم الطاقة المصدرة من إجمالي حجم طاقة كهربائية باعتها الشركة خلال نفس الفترة بلغت نحو17143.9 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 16016.6 جيجا واط ساعة خلال أول شهرين من العام الماضي بزيادة نسبتها 7 %.

وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بإجمالي بلغ نحو 160جيجا واط ساعة مقارنة مع 141.2 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من 2021 وبزيادة نسبتها 13 %.

وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 7.7 % إلى 5.6 جيجا واط ساعة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة مع 5.2 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من 2021، بحسب الأرقام نفسها.

وإلى جانب الطاقة المصدرة، تم بيع16611جيجا واط ساعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) مقارنة مع .15510.3 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بزيادة نسبتها 7.1 %.

كما زاد جم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في أول شهرين من العام من العام بنسبة 2.1 % إلى 367.3 جيجا واط ساعة من 359.9 جيجا واط ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2021.

وكان الحجم الأكبر من هذه المبيعات من صالح القطاع الصناعي الكبير وبمجموع 308.9جيجا واط ساعة مقابل 309.4 جيجا واط خلال اول 10 شهور من العام الماضي بتراجع 0.2 %، فيما ذهب الباقي إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي بمحموع بلغ 58.4 جيجا واط ساعة مقارنة مع 50.5 جيجا واط ساعة خلال أول 10 شهور من العام الماضي وبزيادة 15.6 %.