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13 شخصا يعتدون على طبيب بمستشفى الأمير حمزة

منذ 9 دقائق
مستشفى الأمير حمزة في عمان - (تصوير: محمد مغايضة)-ارشيفية

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عمان-الغد – دانت نقابة الاطباء الاعتداء الذي تعرض طبيب مقيم في قسم الجراحة بمستشفى الأمير حمزة من قبل 13 شخصا.
وقال مسؤول ملف الاعتداءات عضو مجلس النقابة د. هشام الفتياني ان “الأمن العام القى القبض على 4 أشخاص ممن شاركوا بالاعتداء وتم إيداعهم في سجن الجويدة”.
وأضاف الفتياني في تصريح صحفي أمس، ان “الطبيب كان يناقش ذوو مريض حول وجود إعفاء طبي من عدمه وان النقاش تطور إلى الاعتداء على الطبيب الذي اصيب بكسر في الكتف وادخل إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج”.
واشار الفتياني إلى أن “وفدا من النقابة قام بزيارة الطبيب، فيما باشرت النقابة الإجراءات القانونية اللازمة”، مشددا على “ضرورة تغليظ عقوبة المعتدين على الكوادر الطبية وعدم إسقاط الحق الشخصي للطبيب”.
وبين أن “إسقاط الحق الشخصي يعد من الأسباب التي تؤدي إلى تكرار حالات الاعتداء وإضعاف دور النقابة في محاربتها”.

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