13 ميدالية ملونة للأردن في افتتاح بطولة غرب آسيا للمبارزة

بلال الغلاييني – حصد لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة 13 ميدالية ملونة في افتتاح بطولة غرب آسيا والتي أقيمت أمس في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، وسط منافسة كبيرة بين اللاعبين واللاعبات لتحقيق النتائج القوية التي تعزز من فرصهم في الصعود إلى منصات التتويج.

في فئة 13 سنة الإناث لسلاح الإيبيه، فازت بالميدالية الذهبية العمانية جنى الشارجي، وبالفضية مواطنتها سلمى الدغيشي، والبرونزية زينا الناصر، ومواطنتها ميرا شنك، وفي الذكور، فاز بالميدالية الذهبية العماني علي البورسعيدي، وبالفضية اللبناني شربل جلبوط، والبرونزية اللبناني لؤي ذيب ومواطنه مارك مارسيل.

وفي ذات الفئة لسلاح الفلوريه الإناث، فازت بالميدالية الذهبية الأردنية سيلين أبو عبيد، وبالفضية مواطنتها جودي أبو دواس، والبرونزية اللبنانية كلوي مازن، والأردنية نور العدوان، وفي الذكور لذات الفئة والسلاح، فاز بالميدالية الذهبية العماني علي البورسعيدي، وبالفضية الأردني جاد أبو حسان، والبرونزية اللبناني لؤي ذيب، والأردني يحيى الكايد.

وفي سلاح السابر لفئة 13 سنة الإناث، فازت بالميدالية الذهبية الأردنية مريم طملية، وبالفضية مواطنتها بأنة العيدي، وبالبرونزية مواطنتها ريما حمدان. وفي منافسات الذكور لذات الفىة والسلاح، فاز بالميدالية الذهبية العراقي يوسف قحطان، وبالفضية الأردني قيس الخطيب، وبالبرونزية مواطنيه سليمان القضاه، وهشام الصمادي.