13 وفاة و 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان – الغد – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3968 حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الخميس، سُجِّلت (1215) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (304,071) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (15,760) حالة.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:

– (442) في محافظة العاصمة عمّان.

– (317) في محافظة إربد، منها (59) في الرمثا.

– (139) في محافظة الزرقاء.

– (74) في محافظة البلقاء.

– (43) في محافظة عجلون.

– (42) في محافظة الكرك.

– (40) في محافظة المفرق.

– (37) في محافظة جرش.

– (29) في محافظة مأدبا.

– (27) في محافظة العقبة.

– (18) في محافظة الطفيلة.

– (7) في محافظة معان، منها (2) في البترا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (77) حالة فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (620) حالة.

وأضافت الصحة بأنه بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (493) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (211) بنسبة إشغال (22%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (97) بنسبة إشغال (10%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1616) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (284,343) حالة.

– تمّ إجراء (29,327) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,345,942) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.14%).