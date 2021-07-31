13.8 مليون دينار أرباح INVESTBANK قبل الضريبة

عمان-الغد-واصل INVESTBANK ( البنك الاستثماري) – الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة- تحقيق نتائج مالية متينة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد إعلانه عن ارتفاع صافي أرباحه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام لتصل إلى 8.8 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن البنك، فقد ارتفع صافي ربح البنك قبل الضريبة من 8.5 مليون دينار في النصف الأول من العام 2020، إلى 13.8 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات المالية أيضاً ارتفاعاً في التسهيلات الائتمانية المباشرة خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 1.2 % إذ بلغت 740 مليون دينار مقابل 732 مليون دينار في نهاية العام 2020، واستقرت موجودات البنك عند حاجز 1.2 مليار دينار، فيما بلغت ودائع عملاء البنك في نهاية حزيران 2021 نحو 765 مليون دينار، كما بلغ مجموع حقوق الملكية 178 مليون دينار في 30 حزيران 2021.

وأعرب رئيس مجلس إدارة INVESTBANK بشر جردانه عن ارتياحه لهذه النتائج المالية التي تعكس سلامة الإجراءات والعمليات التي قام بها البنك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من إجراءات ضبط التكاليف وانخفاض تكلفة المخاطر إضافة إلى المرونة المالية الكبيرة التي يتمتع بها البنك والجدوى من نهج أعماله المتنوعة.

وأشار جردانه، إلى أن INVESTBANK واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ خططه الاستراتيجية التي أقرها في وقت سابق مجلس الإدارة واستهدف من خلالها الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تطوير منتجاته وخدماته وتحسين جودة الإيرادات بما يلائم احتياجات عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء.

ولفت جردانه إلى أن الإنجازات التي حققها INVESTBANK انعكست على هيئة تقدير دولي حيث حصل في حزيران الماضي على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للعام 2021 من مجلة “جلوبال بانكينج أند فايننس.”