13.97% ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين العام الماضي

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للعام الماضي، بنسبة 13.97 بالمئة، ليصل إلى 141.72، مقابل 124.34 لعام 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، أن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 13.90 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 34.17 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 7.75 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الأول من العام الماضي، ليصل إلى 139.48 مقابل 132.32 لنفس الشهر من العام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.41 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 4.41 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 28.55 بالمئة، تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 8.47 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.