السرطان

9:34 م2023-02-08

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نحن نعرفك بأنك لست مزاجيا، لكن اليوم أنت كذلك، فأنت لا تستطيع أن تأخذ ولو قرارا واحدا ولو كان بسيطا بل تطلب وقتا اضافيا أو تدر ظهرك له، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف طوال اليوم وتجعلك كثرة الأحداث المتناقضة مزاجيا. أما في المساء فعليك بأن تأخذ حذرك على ظهرك ومعدتك اللذين قد يؤلمانك وخاصة مولود 1 الى 6 تموز.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل: 6 من 10 العاطفة: 6 من 10 الصحة: 6 من 10

9:34 م2023-02-08
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