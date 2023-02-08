ستندم كثيرا يا عزيزي الجدي اذا لم تنتبه الى ما تقوم به، وخاصة الى ما تقوله لأنك جريء جدا وجرأتك تقودك الى التهور في تعاملك مع المقربين إليك في العمل أو في المنزل مما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تحس برغبة بالانتقام في المساء من شخص قد تكلم عنك، عليك بالهدوء وملازمة البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل: 7 من 10 العاطفة: 8 من 10 الصحة: 9 من 10