أنت دكتاتور اليوم وتريد أن تتملك كل شيء، شخصيتك قوية جدا وانت مصمم على فعل ما تريده، الناحية العملية هي الأكثر استفادة، فقراراتك اليوم مهمة، وتوقيع العقود وعقد الاتفاقيات يصب في مصلحتك، لمن ليس لديهم عمل قد يعرض عليك عمل أو قد تلوح مبادرة في الأفق. أما المساء فهو جيد للخروج وإكمال هذا اليوم الجميل.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل: 9 من 10 العاطفة: 7 من 10 الصحة: 9 من 10