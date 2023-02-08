أنت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات ستصحبك منذ الصباح، حيث لا تلبث أن تصل إلى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي لا داعي لها، بالإضافة إلى ضغوطات العمل الكثيرة، أما في فترة ما بعد الظهر والمساء أنصحك بالتزام البيت والراحة لأنك ربما تشعر بوعكة صحية في منطقة الأمعاء أو الجهاز التنفسي.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل: 6 من 10 العاطفة: 6 من 10 الصحة: 6 من 10