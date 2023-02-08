عليك الحذر يا مولود العقرب، فهذا اليوم صعب جدا عليك وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة في عينيك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك، أما في المساء فقد تشعر بالوحدة لعدم وجود ما تفعله، حتى ولو عرض عليك أحد الخروج فأنت لن تشعر بالرغبة بفعل ذلك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل: 5 من 10 العاطفة: 5 من 10 الصحة: 5 من 10