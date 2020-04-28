1303 وفيات بـ”كورونا” بأمريكا في يوم واحد

واشنطن– سجلت الولايات المتحدة 1303 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بمتابعة حالات الإصابة والوفاة بالفيروس منذ بداية الأزمة.

وأظهرت بيانات موسعة نشرها المركز ليل أمس الأثنين، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في هذا البلد 111 ألفاً و109 مصابين.

وسجلت في الولايات المتّحدة أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي، وهي الدولة الأكثر تضرّراً جرّاء الوباء على مستوى العالم .

من جانب آخر، اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الصين، بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة “بل وزائفة”، لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، كما اتهمها “بالتربح” من الجائحة، بحسب واشنطن بوست.

وقال نافارو المنتقد بشدة لبكين، إن إجراء المزيد من الاختبارات بالنسبة للفيروس والأجسام المضادة “يعد حيويا لعودة الأميركيين الذين يخضعون حاليا للعزل التام إلى العمل”.

وأضاف “يمكننا حينئذ العثور على أشخاص لديهم مناعة، ويمكنهم التواجد في أماكن العمل في بيئة أكثر أمانا، لكننا لن نسمح للصين على سبيل المثال بالتربح من تلك الاختبارات الزائفة وغير الحقيقية، لما سيسببه ذلك من مشكلات كبيرة للغاية”.

وتعتمد الولايات المتحدة بشدة على الصين في الحصول على المعدات الأساسية والعقاقير، وتبادلت الدولتان اتهامات خلال أزمة فيروس كورونا.

–(بترا)