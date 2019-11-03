132 مليون دولار صافي دخل “البركة المصرفية” خلال 9 أشهر

المنامة -الغد- حققت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، ربحا صافيا قدره 132 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بينما بلغ مجموع صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة قدره 84 مليون دولار أميركي ومجموع الدخل التشغيلي 677 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها، وارتفع مجموع الأصول ليتجاوز 25 مليار دولار أميركي مع نهاية أيلول (سبتمبر) 2019 بالمقارنة مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وانعكست التطورات الإيجابية التي شهدها الفصل الثالث في مجال نمو أعمال الوحدات وشبه الاستقرار في تحركات العملات المحلية لبلدان هذه الوحدات امام الدولار على بنود الميزانية العمومية للمجموعة. لذلك بلغ مجموع الأصول في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019 ما قيمته 25.3 مليار دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 6 % بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018 والبالغ 23.8 مليار دولار أميركي. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبد الله كامل إن نتائج المجموعة خلال الفصل الثالث من العام 2019 تشير إلى تحسن جيد في الأداء المالي والتشغيلي، حيث نجحت كافة وحداتنا المصرفية المنتشرة في 17 بلدا من مواصلة تحقيق النتائج الجيدة، لكننا مدركون للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها. ونحن نؤمن بأن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال مواصلة التمسك بالنهج السليم للصيرفة الإسلامية في تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة اجتماعية واقتصادية حقيقية لمجتمعاتها.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله عمار السعودي إن النتائج التي حققتها المجموعة ووحداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 تؤكد أنها تمتلك الأساسيات السليمة من حيث سلامة الأوضاع المالية والموارد الفنية والبشرية والخبرة العريقة في أسواقها المحلية، وهو ما يمكنها تحقيق النمو المستدام في الأعمال والإيرادات، والتي يتأثر حجمها في بعض الأحيان بالتطورات الجيوسياسية والمالية المحيطة بهذه الأسواق.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف “على الرغم من مواصلة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية غير الملائمة في عدد من البلدان التي تعمل فيها المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، إلا أننا استطعنا ولله الحمد من تحسين أدائنا وأعمالنا خلال الفصل الثالث من العام وذلك ضمن الميزانية المستهدفة بداية العام، بل وكذلك واصلنا إجراءاتنا التحوطية وذلك في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة كافة وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة”.

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال عدنان ” واصلت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 6 فروع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 ليبلغ مجموع الفروع 703 فرع في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019.