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132 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

منذ ساعة واحدة
كورونا ايطاليا

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عمان- أعلنت السلطات الصحية في ھولندا اليوم السبت عن تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع مجموع الوفيات الى 2643 وفاة.
وقال المعھد الوطني الھولندي للصحة العامة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1316 إصابة جديدة مؤكدة لترتفع الحصيلة الاجمالية بمرض الكورونا إلى 24413 مصابا، كما أدخل 189 مريضا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية إلى 8386 شخصا. —(بترا)

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