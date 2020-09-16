العرب والعالمكورونا

132 وفاة و5670 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

منذ ساعتين
روسيا تباشر انتاج لقاح كورونا
روسيا تباشر انتاج لقاح كورونا

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موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 132 وفاة و5670 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18917 وفاة و1079519 إصابة.
وأشار المركز في بيان صحفي، إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 890114 شخصا.
ووفق المركز، أجرت السلطات الصحية المختصة أكثر من 4ر41 مليون فحص، وما زال 223 ألف شخص يخضعون للمراقبة.-(بترا)

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