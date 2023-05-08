انطلاق فعاليات مؤتمر “إربد رؤية تنموية اقتصادية واستثمارية جديدة”

قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ان اربد تختنق ولم يعد المجال يتسع لتعداد همومها وهي لا تشكو ولا تدب لانها تقدر ظروف الوطن، ولكنها تطلب حصتها العادلة من الخدمات الوطنية ويعز عليها ان تُهمش طلباتها وأن تؤجل مشاريعها تحت دعاوى لا تصمد للنقاش.

واكد الروابدة خلال رعايته المؤتمر الأول الذي أقامته بلدية اربد الكبرى بعنوان “رؤية تنموية اقتصادية واستثمارية جديدة” وأقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة اليرموك ان هذا المؤتمر يعد بادرة مباركة هي الأولى من نوعها.

وختم الروابدة حديثه متمنياً بأن يضع المؤتمر اليد على الواقع بعجره وبحره وان يختط نهجاً هاشمياً يحدد الشكوى ويضع العلاج.

من جهته، قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن هذا المؤتمر يأتي انسجاماً من فهم بلدية اربد الكبرى للرؤى والتوجهات الملكية السامية تجاه التنمية الاقتصادية عموماً، وتعزيز دور البلديات في التنمية.

وأضاف الكوفحي ان المجلس البلدي الحالي يعمل بمفهوم جديد للعمل البلدي، ويمنح الدور التنموي أولوية قصوى بالتوازي مع ما تقدمه البلدية من خدمات، على امل الوصول لمدينة خضراء ذكية جاذبة للإستثمار تحقق السعادة للإنسان.

وأشار الكوفحي ان رؤية البلدية الجديدة تستند إلى ثلاث محاور رئيسية وهي التحول الرقمي والاستثمار، والمسؤولية المجتمعية أملا في الحفاظ على أموال البلدية وحصر الفساد وتوفير الوقت والجهد وحفظ حقوق الناس.

وشدد الكوفحي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإستثمار.

ونوه لما قدمته البلدية في مجال المسؤولية المجتمعية والذي تمثل بتفعيل وتطوير وحدتي تمكين المرأة وذوي الإعاقة واستحداث وحدة تمكين الشباب.

وزاد بأن جميع أعمال البلدية باتت محكومة بقيم العدالة والشراكة والمسؤولية والشفافية والتطوير، وتسعى لنشر قيم احترام النظام والنظافة والحفاظ على الصحة والتعاون بين سكان المدينة.

وعرض الكوفحي التحديات التي تواجه العمل البلدي ومن أبرزها المركزية المفرطة التي تفرضه التشريعات الحالية، والعبء المالي الناتج عن تراكمات سنين طويلة، والترهل في أداء موظفي البلديات كما القطاع العام، والسلوك السلبي لبعض المواطنين.

من جهته، طالب مدير مجموعة افاق الإعلامية خلدون نصير ان يتم تسليط الضوء اعلامياً على ما تعانيه المدينة والعمل على جذب الاستثمارات اليها من خلال الترويج لها في مختلف وسائل الإعلام بكل أنواعها.

واكد نصير ان هذا المؤتمر جاء تجسيداً لشراكة البلدية مع القطاع الخاص على ارض الواقع وهو ما يؤكد جدية الطرفين في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في المدينة .

وشهد المؤتمر إقامة ثلاث جلسات متخصصة شهدت كل منها نقاش مطولاً حول المشاكل والحلول التي تواجه العمل البلدي ومجالات التنمية والاستثمار في المدينة.

وشارك في الجلسة الأولى التي خصصت للحديث عن أهمية الاستثمار في المحافظات كل من النائب خالد أبو حسان ورئيس جامعة جدارا الدكتور محمد عبيدات وادارها فريدون حرتوقة، بينما خصصت الجلسة الثانية التي شارك بها وزير البلديات الأسبق المهندس وليد المصري، والعين خالد البكار، وامين عام وزارة البلديات الأسبق المهندس جمال أبو عبيد واداراها الإعلامي الدكتور خلدون نصير للحديث عن البلديات والاستثمار.

واختتم المؤتمر بجلسة مخصصة للحديث عن المشاريع والفرص الاستثمارية شارك بها رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي والدكتور عبد المهدي علاوي، والأستاذ الدكتور محمد ربابعة وادارها الدكتور محمد جرادات.