135 ألف أردني زاروا دبي منذ بداية 2019

آلاء مظهر

عمان – جاء الأردن ضمن قائمة الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي، بحجم زائرين بلغ 135 ألف زائر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلنته دبي للسياحة والسفر.

وقالت دبي للسياحة، وهي الجهة الرسمية والرئيسة والمسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت على معدل نمو ثابت في حجم زوار الإمارة بلغ 10 %، فيما تقدمت جمهورية مصر العربية مرتبة واحدة لتحل في المركز ال 13 بنسبة نمو وصلت إلى 9 %”.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي قام بها وفد دبي للسياحة للأردن، ولقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، مساء الخميس، للترويج لدبي باعتبارها وجهة مفضلة للزائرين القادمين من الاردن وسعيا منها لزيادة أعداد الزوار للامارة خلال المهرجانات القادمة، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية للثقافة والابتكار والترفيه.

وأوضحت دبي للسياحة، أن زيارة وفدها للاردن، يأتي في إطار النجاحات التي حققتها في مجال التسويق التجاري والسياحي لدبي، وبما يتماشى مع استراتيجيتها التسويقية التي تتوافق مع احتياجات أسواقها المستهدفة، بالإضافة إلى حملاتها الترويجية التي تنظم عل مدار العام لاستقطاب المزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الأردن وجمهورية مصر العربية.

كما تواصل “دبي للسياحة” إطلاق حملاتها التسويقية وأنشطتها الاستراتيجية في مختلف أسواقها الرئيسية عبر مجموعة من البرامج المتخصصة، والشراكات التجارية، بالإضافة إلى توطيد علاقاتها مع شركائها في تلك الأسواق.

وكانت دائرة السياحة والتسويق التجاري، اطلقت مؤخرا الفيلم الجديد بمشاركة نجمات هوليود “غوينيث بالترو”، و”زوي سالدانا” و”كيت هدسون”، ومن إخراج ريد مورانو، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، عرض بمغامرات استكشافية للنجمات العالمية في دبي والتواصل مع الناس.

يذكر أن دبي تعزز جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوار الراغبين في استكشاف المدينة في فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لمشغلي السفن السياحية في المنطقة، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع أعداد الزوار الدوليين لدبي خلال الفترة المقبلة.

وقد اتخذت الإمارة عددا من الإجراءات التنظيمية والتشريعية الميسرة والاستراتيجية الواضحة، من ضمنها إصدار تأشيرات دخول لرعايا بعض الدول من الأسواق الرئيسية عند الوصول إلى أي من منافذ الدولة، و زيادة عدد الرحلات الجوية إلى الإمارة.

وتتضمن أجندة دبي السنوية لقطاع التجزئة، العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقدم العروض الترويجية المميزة على مدار العام، من بينها الدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوق الذي ستنطلق فعالياته في شهر ديسمبر المقبل، والتي تساهم في استقطاب المزيد من الزوار من مختلف الأسواق.

يذكر أن “دبي للسياحة” الجهة الرئيسية تعمل أيضاً على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له، والمسؤولة عن ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحلات، ووكلاء السياحة والسفر.

وتشرف دبي للسياحة على عدد من الفعاليات والأنشطة التجارية الرئيسة، تشمل “دبي للأعمال”، و”جدول فعاليات دبي”، و”مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة”.

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