1350 شاحنة دخلت وغادرت الأردن عبر “جابر” في رمضان

عمان- الغد- قال مدير جمرك جابر عقيد جمارك احمد القرعان ان المركز تعامل مع ما يقارب (1350) شاحنة قادمة ومغادرة خلال شهر رمضان المبارك حيث تم التخليص على المواد المحملة وابرزها المواد الغذائية والخضار والفواكة والملابس والاعلاف وغيرها من المواد.

وأضاف مدير المركز بان عملية التخليص على البضائع تتم من خلال اعتماد الية النقل التبادلي (BACK TO BACK) بحيث يتم تفريغ حمولة الشاحنات القادمة على شاحنات اردنية بعد التخليص عليها حيث ان مركز جمرك جابر يتمتع ببنية تحتية مميزة ومناسبة لعملية النقل التبادلي والتي تهدف لمنع دخول الوباء الى المملكة.

وتجدر الإشارة بان وزارة الصحة قامت بتركب جهاز طبي لفحص السائقين في المركز الصحي الذي يتبع لحدود جابر إضافة لقيام الجهات المختصة بتامين فريق تعقيم وتطهير دائم لتعقيم الشاحنات والمباني وساحات المعاينة.